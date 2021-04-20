Путин подписал закон о приоритете зачисления детей силовиков в высшие заведения РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления высшие учебные заведения РФ детей сотрудников МВД и Росгвардии, а также детям граждан проходящих службу по контракту в нацгвардии. Отмечено, что стаж службы таких работников должен составлять 20 и более лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с такой инициативой выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.

Авторы законодательной инициативы поясняли, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, стаж которых составляет 20 лет.