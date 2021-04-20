Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице начала ухудшаться в последние две-три недели. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки торгово-промышленная палата предложила реализовать программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции пожилых жителей страны.

- Москвичи старше 60 лет, которые привились от инфекции, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, присоединившихся к программе. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Жители российской столицы старшего поколения после прививки могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, - сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, деньги для финансирования данной программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты или бизнеса. При этом столичные власти обеспечат организационную поддержку. О запуске программы Сергея Собянин пообещал сообщить в ближайшее время.