Шойгу рассказал о вакцинации от коронавируса в армии

Сергей Шойгу рассказал о вакцинации от коронавирусной инфекции военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в армии.

- Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, — рассказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он отметил, что все мероприятия, проводимые ведомством, проходят с соблюдением эпидемиологических мер, а в самих ВС не было допущено вспышек инфекции. Также 99% военнослужащих, заразившихся вирусом, вылечились.

Ранее Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц не допустить распространения коронавирусной инфекции в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади. Он сообщил, что все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса и имеют иммунитет к инфекции.