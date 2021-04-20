Национальная станция РОСС станет опорной для полета на Луну

Эксперт рассказал о строительстве национальной орбитальной станции Фото: EAST NEWS

После 2025 года Россия планирует покинуть проект Международной космической станции и «переехать» на собственную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Подробнее об особенностях проекта рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

В частности, эксперт сообщил, что новая станция предназначена стать опорной для будущих полетов на Луну. Для этого наклон РОССа будет сделан больше, чем на МКС около 97 градусов вместо 51,6 градуса.

«С орбиты наклонением 97 градусов, помимо того, что увеличивается обзорность, удобно без дополнительного маневра лететь на Луну. То есть она является опорной для такого полета, не требующей дополнительных гравитационных маневров», - цитирует Шуршакова сайт mk.ru.

При этом из-за другого расположения пребывание космонавтов на станции станет более опасным, и время проживания на станции придется сократить примерно на треть.

«Мы отмечаем, что на новой орбите доза радиации будет увеличена на 30 процентов. То есть надо рекомендовать летать всего лишь на 30 % меньше, чем сейчас, то есть не все полгода, а 4 месяца», - объяснил эксперт.

Шуршаков добавил, что для повышения уровня безопасности космонавтов планируется также использовать ряд нововведений. Над решением проблемы радиации в космосе сейчас трудятся химики, в частности, специалисты Белгородского государственного технологического университета им. Шухова.

«Они создали новый композитный материал — многослойный полимер, из которого можно шить специальную одежду для космонавтов или отделывать стены жилого модуля. Новый материал уже прошел испытания на атомной подводной лодке и атомной электростанции», - добавил эксперт РАН.