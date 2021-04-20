В Нидерландах нашли труп в отсеке шасси самолета

В Амстердаме нашли тело труп в отсеке шасси самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевская военная полиция Нидерландов расследует обнаружение тела в отсеке шасси самолета, прилетевшего из Нигерии в аэропорт Амстердама Схипхол.

- Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса, — гласит сообщение правоохранительных органов в Twitter.

Личность погибшего, а также обстоятельства его смерти пока не установлены.

Местные медиа сообщают, что тело нашли в самолете KLM в аэропорту Схипхол. По их информации, труп мог принадлежать пассажиру без билета.

Похожая ситуация в Амстердаме была в 2014 году. Тогда голландские пограничники обнаружили труп в одном из самолетов авиакомпании KLM, вылетевшем из норвежского аэропорта Сандефьорд-Торп.

Также аналогичный случай произошел в 2016 году в Париже. Тогда в шасси лайнера авиакомпании Air France, совершившего посадку в аэропорту, нашли труп человека. Пассажирский самолет Boeing 777 прилетел из Бразилии.