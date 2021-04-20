Глава МИД Чехии допустили высылку всех российских дипломатов из Праги Фото: Shutterstock

Вице-премьер Чехии, исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Об этом он заявил во вторник, 20 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в российской столице.

- Ожидал несколько другой реакции со стороны России, но хорошо. Мы должны распределить по фазам ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и к строительству чешско-российских с самого нуля. Это означает, что мы отправим всех российских дипломатов домой, - заявил чешский политик.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Чехии заявил, что власти страны заподозрили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году. После этого чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов. 18 апреля Россия ввела ответные меры и объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Российские власти заявили, что слова о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году являются абсурдными, голословными и надуманными.