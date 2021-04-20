В ДНР оценили ущерб от военной агрессии Украины в 1,3 трлн рублей. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила, что сумма ущерба, причиненного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате военной агрессии со стороны Украины, превысила 1,3 триллиона рублей.

"Комиссией на основании собранного материала получены следующие предварительные результаты, это результаты - подсчеты только части [потерь] с 2014 года. Потери от реализации в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд рублей, потери социального сектора - 421,7 млрд рублей, затраты на восстановление разрушенного жилья - 603,4 млрд рублей. На первом этапе потери составили 1,321 трлн рублей", - цитирует депутат Донецкое агентство новостей.

Она также отметила, что до конца 2021 года будет рассчитана общая сумма убытков от военной агрессии Киева за все семь лет. Шишкина отметила, что придется проанализировать траты на восстановление жилья, инфраструктуры, потери иных отраслей экономики.

"За все эти военные преступления, совершаемые государством Украина, за весь ущерб, причиненный мирному населению, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, государство Украина и отдельные должностные лица будут и должны быть привлечены к уголовной ответственности и возмещению ущерба", - заявила Шишкина.

Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, была организована в 2019 году в Донецке. Ее задача помогать жителям ДНР, пострадавшим от вооруженной агрессии ВСУ. Иски по данным случаям направляются в адрес Украины в Европейский суд по правам человека.