Минобрнауки рассчитывает провести приемную кампанию в 2021 году дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России приемная кампания в вузы в 2021 году начнётся с 20 июня. План приемной кампании, разработанный Минобрнауки РФ, во вторник, 20 апреля, опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В соответствии с планом, прием документов от поступающих без дополнительных экзаменов будет проводится до 29 июля, а публикация конкурсных списков абитуриентов намечена на 2 августа текущего года. Вузы будут принимать заявление о согласии на зачисление до 11 августа, а приказы о зачислении - 17 августа.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Минобрнауки разработало порядок приема абитуриентов в вузы, в рамках которого высшим учебным учреждениям предложили взаимодействовать с поступающими дистанционно.

- Организация осуществляет взаимодействие с абитуриентами с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн» и с помощью операторов почтовой связи общего пользования, - говорится в документе.

Вместе с тем вуз имеет право принимать документы лично у поступающих, но исходя из эпидемической обстановки на фоне коронавируса в конкретном регионе.