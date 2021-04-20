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Звезды20 апреля 2021 18:00

В Москве пройдет конкурс для молодых реставраторов по благоустройству Херсонеса

Мероприятие организуют эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Фонд «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия объявят конкурс для молодых архитекторов. ФОТО: ИКОМОС Россия

Фонд «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия объявят конкурс для молодых архитекторов. ФОТО: ИКОМОС Россия

Эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия приняли решение объявить конкурс для молодых архитекторов и реставраторов. Участникам предстоит интересная и ответственная задача по оформлению дорожно-тропиночной сети и навигации для музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В рамках творческого конкурса молодые специалисты смогут предложить свои варианты оформления территории на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Условия конкурса и технические задания будут опубликованы позже.

Добавим, что уже сейчас в музее-заповеднике проведены немалые работы. Профессор кафедры ЮНЕСКО, представитель Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Татьяна Виноградова посетила памятник искусства и оценила совместную работу фонда «Моя история» и музея-заповедника «Херсонес Таврический» по восстановлению исторического объекта.

«Для меня было очень важно оказаться здесь лично после этого рассмотрения, увидеть все своими глазами и оценить. Тем более что я могу говорить о некоторых волнующих темах, услышав обе стороны. Я хочу от себя лично поблагодарить организаторов благоустройства Херсонеса», - заявила Виноградова.

Культура