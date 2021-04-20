Непал одобрил вакцину "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на использование российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Это уведомление всех заинтересованных лиц о том, что было выдано условное разрешение на экстренное использование комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 ("Спутник V"), производимой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи производственным подразделением АО "Генериум", - говорится в заявлении регулятора в сфере лекарств Непала.

Напомним, летом 2020 года ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат получил название "Спутник V". В первую неделю после заявление российского президента РФ Владимира Путина о регистрации вакцины 27 стран подали заявку на приобретение препарата.

В данный момент российскую вакцину по ускоренной программе зарегистрировали 60 стран мира. Старейший медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, отметив его эффективность более чем на 95%.

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат может быть эффективнее более чем на 97%.

В Непале зарегистрированы свыше 287,5 тысяч случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 257,8 тысячи человек, жертвами ковид стали более 3 тысяч человек.