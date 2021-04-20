Медработник в Италии не ходил на службу 15 лет и заработал 500 тысяч евро

Медработник в Италии не ходил на работу 15 лет.
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Финансовая гвардия Италии выявила семь случаев фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия.
Один из них числился в управлении пожарной безопасности медицинского учреждения с 2005 года. За это время он не работал ни одного часа, пишет газета Corriere della Sera.
67-летний мужчина за 15 лет "службы" заработал 500 тысяч евро. При этом выяснилось, что со стороны итальянца переодически поступали угрозы в адрес руководителей управления, которые позволяли тунеядцу избегать дисциплинарных наказаний.
В ходе расследования один из работников больницы рассказал об угрозах ему и его семье, если тот даст ход делу лжесотрудника.
Помимо него, местная прокуратура завершила расследование в отношении руководящих сотрудников госпиталя за злоупотребление служебным положением, фальсификации и вымогательство.