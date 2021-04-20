В Аргентине начали производить вакцину «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 20 апреля говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

- РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии «Спутника V» на территории Аргентины. Ожидается, что полномасштабное производство российской вакцины в этой стране начнется в июне текущего года, - говорится в сообщении.

Первая произведенная в Аргентине партия вакцины будет доставлена в российский центр имени Гамалеи для контроля качества препарата.

Напомним, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартовала 29 декабря минувшего года. Именно Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала российский препарат.

Вакцина «Спутник V», разработанная научным центром имени Гамалеи, зарегистрирована уже в 60 государства с общим населением в три миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины.