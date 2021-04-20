Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании, дважды сдавать тест на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор обязал граждан России, прибывающих из Турции и Танзании до 1 мая текущего года, дважды сдавать тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 апреля, говорится в постановлении ведомства.

В ведомстве сообщили также, что теперь в российский аэропортах иностранцев будут выборочно тестировать на наличие коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, российской оперативный штаб по борьбе с пандемией с 15 апреля по 1 июня 2021 года ограничил авиационное сообщение с Турцией и Танзанией. Данное решение приняли из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции на территории этих стран.