Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании, дважды сдавать тест на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор обязал прибывающих из других государств граждан России дважды сдавать тест для диагностики коронавирусной инфекции: до 1 мая это требование касается прибывающих с территории Турции и Танзании, а после — из всех стран мира. Постановление главного государственного санитарного врача страны и главы Роспотребнадзора Анны Поповой во вторник, 20 апреля, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Исследование методом ПЦР-теста необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. После получения результатов тестирования россияне должны будут повторно загрузить их на единый портал государственных услуг, заполнив соответствующую форму. Постановление Роспотребнадзора вступает в силу с 21 апреля текущего года.

В ведомстве сообщили также, что теперь в российский аэропортах иностранцев будут выборочно тестировать на наличие коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, российской оперативный штаб по борьбе с пандемией с 15 апреля по 1 июня 2021 года ограничил авиационное сообщение с Турцией и Танзанией. Данное решение приняли из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции на территории этих стран.