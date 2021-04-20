Путин провел телефонный разговор с лидером Кубы. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Оба лидера подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях", - сказано в сообщении.

Владимир Путин также поздравил лидера Кубы с избранием на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии страны. Российский президента также передал дружеский привет Раулю Кастро.

"Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Отмечено, что президенты договорились активизировать российско-кубинское сотрудничество в различных сферах и форматах.