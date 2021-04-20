Герой России, космонавт Романенко рассказал о восстановлении музея семьи Юрия Гагарина

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ.

Дом-музей Юрия и Валентины Гагариных после реконструкции вновь открылся для посетителей в День космонавтики, 12 апреля 2021 года. Долгое время обветшавшее здание грозило обрушиться. Потом в нем много лет подряд шел ремонт, на завершение которого не хватало средств. Деньги на ремонтные работы нашлись после того, как в ситуацию вмешался летчик-космонавт, депутата Госдумы от Оренбуржской области Романа Романенко. Герой России помог городским властям привлечь финансирование на строительные работы и завершить реконструкцию дома-музея накануне 60-летия первого полета человека в космос. Об этом стало известно 19 апреля во время эфира канала «Музей Космонавтики Live», гостем которого стал Роман Романенко.

Летчик-космонавт рассказал, что здание музея было закрыто в 2016 году из-за угрозы разрушения. Жители Оренбурга попросили Романенко повлиять на ситуацию с затянувшимся ремонтом. После обращения земляков космонавт взял ситуацию под личный контроль.

- Мы встретились со специалистами, сформировали единое представление о том, как именно нужно организовать восстановительные работы. Руководство города активно поддержало инициативу, общими усилиями мы нашли необходимые средства. История была очень сложной и долгой, но сегодня музей восстановлен, – рассказал Романенко во время прямого эфира.

Космонавт сам родом из Оренбургской области. Его отец, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Юрий Викторович Романенко родился и вырос в Бузулукском районе.

- Как частенько говорил Юрий Гагарин: «Многое дал мне Оренбург - и семью, и власть над самолетом», - рассказал Роман Романенко.

Во время эфира зрители увидели отреставрированное здание Дома семьи Гагариных. Сотрудник музея Тимур Капшанов провел виртуальную экскурсию по зданию и рассказал, что его стало одним из самых ожидаемых в городе событий.

- Многие люди мечтали попасть в музей ещё до открытия. С начала работы музея 12 апреля 2021 года проведено более 40 экскурсий, в которых приняло участие около 1600 человек, - сообщил Тимур Капшанов.