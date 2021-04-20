Черногория отменяет коронавирусные ограничения для российских туристов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Черногории отменят все ограничения на въезд, связанные с коронавирусной инфекцией, для российских туристов, в том числе обязательный ПЦР-тест. Об этом министр финансов Черногории Милойко Спаич написал в Twitter.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - сообщил он.

Напомним, в марте этого года госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович сообщила, что граждане России могут приехать в Черногорию, но для этого необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также сертификат о прививке или справку о наличии антител. Сертификат вакцинации должен быть выдан не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.