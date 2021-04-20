Азербайджан получил от России ответ на письмо об «Искандерах» в Карабахе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку получил от российского министерства обороны ответ на письмо о ракетах «Искандер-М» в Карабахе. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу АзТВ во вторник, 20 апреля.

В своем ответном письме Минобороны России сообщило, что ракеты «Искандер» не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе.

- Российское военное ведомство прислало ответ на письмо Минобороны Азербайджана. Это очень серьезный и не простой вопрос. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск этих ракет, - отметил Ильхам Алиев.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Карабахе. В российском Минобороны после этого сообщили, что Армения во время конфликта не применяла свои «Искандеры». В ведомстве отметили, что высказывания главы армянского правительства об «Искандерах» могут быть следствием введения в заблуждение.