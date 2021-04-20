ЕС не получал сведений о тромбозах после прививки "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулятор ЕС заявил, что в данный момент не фиксировал случаев тромбоза от прививок вакцины "Спутник V". Но при этом отмечено, что в дальнейшем специалисты продолжат изучение препарата.

"Да, конечно, мы уделим пристальное внимание этому вопросу во время рассмотрения досье "Спутник V". До настоящего времени не было такой информации (о тромбозах) в контексте тех данных, которые мы смогли рассмотреть до этого момента", - сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

При этом она отметила, что регулятор пока находится на ранней стадии оценки рисков от российского препарата.

Напомним, препарат "Спутник V" был зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. В данный период вакцина одобрена в 60 странах мира. Научный журнал Lancet подтвердил эффективность вакцины на уровне 96%.