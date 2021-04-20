В Калуге стартовал проект Минкульта «Музейные маршруты России»

Участниками форума стали губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

В Калуге 20 апреля стартовал новый проект Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России». Главная цель выездных мероприятий, которые в течение года пройдут в пяти федеральных округах страны, - помочь российским музеям привлечь новых туристов, а также раскрыть весь потенциал музейных учреждений.

Основной темой двухдневного форума в Калуге, организованного при поддержке Правительства Калужской области, стал «Событийный туризм как средство продвижения музеев». Гостей мероприятия принял Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, недавно получивший в свое распоряжение новое просторное здание. Участие в форуме приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева.

По словам модератора проекта - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, в ближайшее время популярность внутреннего туризма в России будет только расти. И музеям в этом направлении отводится ключевая роль.

- Поэтому не нужно терять время, а нужно бороться за своего посетителя. Нужно формировать спрос на свой музей, - отметила Алла Манилова.

Губернатор Владислав Шапша привел в пример Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, где проходила встреча. В День космонавтики, 12 апреля, была открыта вторая очередь музея — трехэтажное здание площадью 12,5 тысяч квадратных метров. В новых помещениях уже прошел Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский», который привлек большое число зрителей. Это говорит о востребованности ресурсов музея и на федеральном уровне.

Глава регион рассказал о планах по привлечению туристов, главный из которых - благоустройство и развитие территории вокруг Музея космонавтики. Уже готов уникальный проект - озеленение склона «Млечный путь», активно обустраивается набережная Яченского водохранилища. Рядом с музеем расположен Инновационный культурный центр. В будущем все эти достопримечательности станут составляющими одной рекреационной зоны, центром притяжения которой останется Музей космонавтики.

- Мы хотим, чтобы каждый житель России хотя бы один раз за свою жизнь побывал здесь, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Мы уверены, чтобы привлечь молодежь, подход к развитию музеев должен быть нестандартным. Молодежь должна испытывать драйв и вместе с этим впитывать информацию. Та история, которая находится в музеях, должна не только быть хранима и изучаема, она должна быть представлена так, чтобы ребята взяли ее и понесли вперед. В их руках будет судьба страны уже завтра.

В первый день работы форума состоялась презентация Калужских музеев и регионального событийного календаря. Во второй день в Калуге пройдет круглый стол, на котором эксперты обсудят стратегии повышения культурной привлекательности регионов ЦФО в низкий туристический сезон.

В течение 2021 года выездные циклы мероприятий «Музейные маршруты России» пройдут в Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Красноярске и в других городах страны.