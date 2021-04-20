Apple презентовала новые цветной iMac. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple 20 апреля презентовала новые iMac на базе фирменных чипсетов из линейки Silicon. Модель представлена в нескольких ярких цветах.

Еще одним героем презентации стал AirTag, который позволит находить потерянные вещи, если его предварительно на них закрепить. Отдельно для него можно будет купить чехол за $29.

Для ценителей цветных айфонов, компания выкрасила новую 12 модель в фиолетовый цвет.

"В память о Стиве Джобсе мы выкрасили айфон в фиолетовый", - сказали представители компании.

Сайт kp.ru во вторник проводит прямую онлайн-трансляцию презентации Apple.

До презентации предполагалось, что инженеры уменьшат рамки вокруг экрана iMac и установят дисплеи большего размера. Согласно опросам поклонников Apple, корпуса также многие хотели увидеть в цвете.