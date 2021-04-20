Talksport: Проект футбольной Суперлиги остановлен

12 клубов-участников проводят собрание, где обсуждают роспуск турнира. Фото: REUTERS

Проект европейской футбольной Суперлиги остановлен, сообщает издание Talksport.

Ранее команды "Челси" и "Манчестер Юнайтед" вышли из нового турнира. Позднее стало известно, что 12 клубов-участников проводят собрание, где обсуждают роспуск Суперлиги.

19 апреля 12 футбольных клубов - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (все – Англия), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (все – Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (все – Италия) - объявили о создании нового европейского турнира.

При этом, против создания Суперлиги выступил УЕФА, заявив, что перестанет допускать до чемпионатов Европы и мира футболистов, включенных в состав Суперлиге.

Фанаты "Челси" ранее перегородили путь автобусу с футболистами, следующими на турнир, выступая с призывом к Абрамовичу отказаться от решения включать "Челси" в Суперлигу.