Роскомнадзор потребовал снять ограничения на гимн РФ в Instagram. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России в Instagram, сообщается на сайте ведомства.

"Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты государственного гимна РФ. Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.

Отмечено, что блокировка государственного гимна недопустима, так как не является объектом авторских прав.

В ведомстве отмечено, что воспроизведение государственного гимна РФ и демонстрация госсимволики в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране.

Роскомнадзор призвал администрацию социальных сетей с почтением относиться к России, ее гимну и символике.