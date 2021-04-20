МИД Турции может направить в Россию делегацию, чтобы обсудить возобновление полетов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

После того, как в Турции нормализуется ситуация с коронавирусом, Анкара намерена отправить в Россию свою делегацию, чтобы обсудить возобновление полетов между странами и безопасность отдыха российских туристов.

Об этом во вторник, 20 апреля, в эфире телеканала Haber Turk сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, напомнив, что наша страна ввела ограничения на перелеты из-за роста числа случаев заражения COVID-19, политического мотива за этим нет.

Глава турецкого МИД рассказал, что в прошлом году, когда заболеваемость коронавирусом пошла на спад, страна создала модель туристического сотрудничества с Германией.

«Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», - уточнил Чавушоглу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой курортной стране. Остаются по два рейса в неделю по маршрутам «Москва –Стамбул» и «Стамбул – Москва». Также будут осуществляться вывозные рейсы.

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