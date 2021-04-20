Пресс-секретарь госдепартамента США назвал Россию «агрессором»

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Вашингтон крайне озабочен тем, что происходит на российско-украинской границе, и в контексте этой ситуации считает Россию «агрессором» по отношению к Украине. Об этом заявил на брифинге во вторник, 20 апреля, руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность», - рассказал журналистам официальный представитель американского госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им. Он также отметил, что события в Донбассе – это внутриукраинский конфликт, в котором войска России никогда не принимали участия.

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