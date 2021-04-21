Суперлига развалилась: «Манчестер Сити» официально объявил о выходе из нее

Суперлига не просуществовала и двух суток Фото: REUTERS

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити», который первым объявил о намерении выйти из Суперлиги, сообщил, что начал процедуру выхода. Таким образом, новый турнир, о создании которого дюжина ведущих европейских ФК объявила в ночь на понедельник, 19 апреля, не просуществовал и двух суток.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что официально запустил процедуру выхода из Суперлиги», - говорится в сообщении пресс-служба команды.

Это решение клуба одобрил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Он отметил, что «чтобы признать свою ошибку, нужно мужество».

«Я рад снова приветствовать «Манчестер Сити» в европейской футбольной семье. Они поступили разумно, прислушавшись к многочисленным голосам, в первую очередь – своих болельщиков, разъяснявших жизненно важные преимущества, которые нынешняя система имеет для всего европейского футбола: от победы в финале Лиги чемпионов до первой тренировки молодого игрока», - приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир. В число клубов-основателей европейской Суперлиги вошли британские, испанские и итальянские команды: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».