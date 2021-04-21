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Общество21 апреля 2021 1:32

В Москве ожидаются дожди: за ближайшие дни выпадет месячная норма осадков

По прогнозам синоптиков, погода в столице улучшится в четверг, но в выходные снова пойдут дожди
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве к 26 апреля выпадет больше месячной нормы осадков

В Москве к 26 апреля выпадет больше месячной нормы осадков

Фото: Иван МАКЕЕВ

К началу следующей недели в Москве выпадет больше месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, москвичей и гостей столицы ожидают дождливые дни, и только в четверг дождя не будет.

О том, что к понедельнику, 26 апреля, в городе выпадет больше месячной нормы для этого времени года осадков, рассказал журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он уточнил, что погода в столице улучшится в четверг, но в выходные снова пойдут дожди.

«С учетом, что дождь будет еще в субботу и воскресенье, мы месячную норму выполним и перевыполним, причем уложимся уже до понедельника», - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Юрий Варакин добавил, что больше всего осадков ожидается на востоке и юго-востоке столицы.

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