Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев предложил «Газпрому» увеличить объем транзита газа в Европу, сообщив о готовности предоставить для этого дополнительные мощности. С такой инициативой выступил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром» предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в Евросоюз для своевременного обновления запасов газа в ЕС. «Газпрому» только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», - написал он на своей странице в Facebook.