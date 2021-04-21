Губернатор Миннесоты: Слишком много темнокожих в штате гибнут из-за полиции

Губернатор Миннесоты Тим Уолз выступает с заявлением по делу Флойда Фото: REUTERS

Нынешний вердикт, вынесенный присяжными по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, стал «важным шагом к справедливости», но чтобы восторжествовала «истинная справедливость», нужно проделать большую работу в борьбе с расизмом.

Такое заявление опубликовал губернатор Миннесоты Тим Уолз после оглашения решения жюри присяжных в суде Миннеаполиса.

«Слишком много темнокожих лишились жизни и продолжают лишаться жизни от рук сотрудников правоохранительных органов в нашем штате», - в частности, говорится в его заявлении.

Губернатор Миннесоты подчеркнул, что дальше «так продолжаться не может», нужно менять отношения между полицией и населением. Уолз также отметил, что «суд закончился, но наша работа только началась».

Напомним, как писал сайт kp.ru, коллегия присяжных заседателей признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен позже.

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