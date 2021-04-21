В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество для населения: то есть, установить определенный лимит потребления электроэнергии и более высокую плату за «сожженные» сверх нормы киловатты.

С такой инициативой выступил Союз потребителей России, письмо с соответствующим предложением организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия». Союз предлагает взять за ориентир максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека.

«На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», - рассказал изданию председатель Союза потребителей Пётр Шелищ.

Однако при этом, уточнил он, нужно предоставить каждому региону право «устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня».

В Союзе считают, что такая мера поможет экономить электричество, а также позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для предприятий.