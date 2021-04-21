Роспотребнадзор обяжет всех прибывающих в Россию дважды сдавать тест на коронавирус

Россиянам, возвращающимся из зарубежных поездок, придется сдавать тест на коронавирус дважды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиянам, возвращающимся домой из зарубежных поездок, а также прибывающим в Россию иностранцам теперь придется сдавать тест на коронавирус дважды. До 1 мая это требование касается тех, кто приезжает из Турции и Танзании, а после этой даты — всех стран.

Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой о введении двойных ПЦР-тестов для прибывающих из-за границы накануне было опубликовано на официальном портале правовой информации, новая норма вступает в силу со среды, 21 апреля.

Тесты на COVID-19 с интервалом не менее суток необходимо пройти не позже, чем в течение пяти дней с момента въезда на территорию России. Результаты обоих исследований методом ПЦР нашим путешественникам нужно загрузить на единый портал государственных услуг, заполнив соответствующую форму.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции, а из Танзании россияне привозят не только коронавирусную инфекцию, а еще и малярию.

Накануне Анна Попова рассказала, что в разных регионах России иммунитет к коронавирусу имеют от 25 до 87% населения. В Москве антитела к COVID-19 есть у 40,6% жителей города, а в Московской области - у 44%. В Санкт-Петербурге иммунитет к коронавирусу выявлен у 27,4% горожан.

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