Проект футбольной Суперлиги решили не закрыть, а изменить

Проект футбольной Суперлиги будет изменен Фото: REUTERS

Авторы идеи создать альтернативный европейским турнирам собственный чемпионат по футболу не собираются сдаваться и закрывать свой проект. После выхода из него ровно половины клубов-основателей Суперлиги проект решили изменить, сообщает журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз организации. Он опубликовал документ на своей странице в Twitter.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта», - говорится в пресс-релизе.

Организаторы Суперлиги убеждены, что шесть английских клубов – «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», – которые объявили, что отказываются участвовать в проекте, «сделали это под давлением».

«Наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам», – подчеркивает пресс-служба Суперлиги.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что проект футбольной Суперлиги остановлен.