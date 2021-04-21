Украинский эксперт считает, что в Незалежной назревает «бессмысленный и беспощадный» бунт

Украинский эксперт считает, что в стране назревает «бессмысленный и беспощадный» бунт Фото: REUTERS

На Украине назревает «бессмысленный и беспощадный» бунт, потому что обнищавшее население страны осознало, что организаторы так называемого «евромайдана», который нарекли «революцией достоинства», обманули народ. Причем дважды – и тогда, и после президентских выборов 2019 года, когда граждане голосовали за Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в эфире телеканала «Наш» украинский эксперт Валентин Землянский.

Он напомнил, что еще в самом начале «майдана», в 2013 году, людей предупреждали, что все это «в конечном итоге приведет к глобальной нищете», поскольку перед внешними кураторами Украины «стоят совершенно другие задачи», что «то будет делаться плавно в ущерб населению», а простые граждане «перестанут быть наивысшим социальным приоритетом для государства».

Землянский отметил, что в Незалежной о достоинстве «уже давно речи не идет», и украинцы перестали верить в «майданы», но могут поверить тем немногим политикам, что еще не успели себя дискредитировать в глазах народа, и выйти на улицы.

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», - предупредил эксперт.