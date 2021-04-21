Последние новости на утро 21 апреля 2021: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

«КП» – о последних новостях на утро 21 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 21 апреля 2021 года. Лидер Украины Владимир Зеленский накануне обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса».

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса», - заявил Зеленский. При этом он сообщил, что ранее прошла встреча в «нормандском формате», на которой обсуждались возможные пути решения вооруженного конфликта на юго-востоке его страны, а также о «мощной поддержке» Киева со стороны «международных партнеров».

К слову, украинский эксперт Валентин Землянский считает, что в Незалежной назревает «бессмысленный и беспощадный» бунт, потому что обнищавшие граждане страны осознали, что их обманули.

Тем временем военкор «КП» Дмитрий Стешин побывал на «второй линии обороны» Донецка с легендарным командиром батальона, а потом и бригады «Восток» Александром Ходаковским, чтобы узнать «окопные предчувствия» людей, держащих фронт на рубежах ДНР.

Союз потребителей России предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество для населения: то есть, установить определенный лимит потребления электроэнергии и более высокую плату за «сожженные» сверх нормы киловатты. Позже глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что у ведомства таких планов нет: «Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются».

Сотрудники подразделений по борьбе с коррупцией Евгений Кашматов и Дмитрий Атаев получили по 11 лет колонии. Спецкор «КП» Александр Рогоза рассказывает, как два полковника полиции на взятки скупали дома и квартиры на сотни миллионов рублей.

Этой ночью в американском в Миннеаполисе (штат Миннесота) коллегия присяжных заседателей признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, Шовину грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен позже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в чешском Врбетице в 2014 году «маразматическим парадом». Кстати, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складе боеприпасов не были актом государственного терроризма, однако Прага, хоть и не считает ЧП восьмилетней давности нападением на страну, все равно призывает всю Европу «в знак солидарности» высылать российских дипломатов.

Чешский сюжет показал, что Западу больше не нужны причины, чтобы ссориться с Россией, и нормальных отношений не предвидится.

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