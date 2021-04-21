Последние новости на утро 21 апреля 2021: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

«КП» – о последних новостях на утро 21 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 21 апреля 2021 года. Лидер Украины Владимир Зеленский накануне обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса».

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса», - заявил Зеленский. При этом он сообщил, что ранее прошла встреча в «нормандском формате», на которой обсуждались возможные пути решения вооруженного конфликта на юго-востоке его страны, а также о «мощной поддержке» Киева со стороны «международных партнеров».

Союз потребителей России предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество для населения: то есть, установить определенный лимит потребления электроэнергии и более высокую плату за «сожженные» сверх нормы киловатты. Позже глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что у ведомства таких планов нет: «Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются».