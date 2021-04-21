Полицейский застрелил темнокожую девочку в США Фото: REUTERS

Сотрудник правоохранительных органов застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в американском городе Колумбус, расположенном в штате Огайо.

Как передает газета The Columbus Dispatch, все произошел в минувший вторник, 21 апреля, примерно в 16:45 по местному времени (23:45 мск) после того, как в полицию поступил звонок о нападении девушки с ножом. Прибывший на место происшествия полицейский выстрелил в девочку, которую доставили в больницу в критическом состоянии, и менее чем через час она скончалась.

Тетя погибшей Хейзел Брайант заявляет, что ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. По ее словам, у девочки был нож, но она бросила его до того, как полицейский начал стрелять.

Издание указывает на то, что у места происшествия собрались около 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывают к мести.

Мэр города Эндрю Гинтер призвал граждан к спокойствию, а также попросил дать следствию разобраться в произошедшем.

«Мы распространим информацию, как только она станет доступна. Я прошу жителей оставаться спокойными и дать бюро по уголовным делам собрать факты», - написал он в Twitter, уточнив, что на стрелявшем полицейском была закреплена видеокамера, которая фиксировала его действия.

Согласно данным телеканала WNBC, умершую звали Макайа Брайант и ей было 16 лет.

Все произошло незадолго до огласили обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Как писал сайт kp.ru, несмотря на обвинительный приговор в Нью-Йорке начались демонстрации в знак поддержки темнокожих (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).