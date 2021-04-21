Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором традиционно изложит свою оценку положения дел в стране, а также видение основных задач.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский лидер провел с руководством правительства и администрации главы государства совещание о подготовке к запланированному посланию Федеральному собранию. Путин заявил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании, а также отметил необходимость «при выработке мер к посланию нужно рачительно отнестись к финансам».

При этом с начала марта этого года президент провел отдельные встречи с руководством кабинета министров, посвященное итогам выполнения его прошлогодних посланий, не раз обращая внимание на том, что обсуждаемые темы и замечания, сделанные участниками встречи важны для него в работе над посланием 2021 года.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.