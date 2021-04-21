Началось послание президента Путина Федеральному Собранию 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин начал свое обращение с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

На оглашении по традиции присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания, члены правительства и другие приглашенные лица. Однако формат скорректирован из-за пандемии коронавируса. Журналистам выслали предупреждение о масочном режиме, необходимости социальной дистанции и наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава государства провел с руководством правительства и администрации президента совещание о подготовке к запланированному посланию. Российский лидер отметил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании.

Напомним, для Путина нынешнее послание станет 17-м по счету. Всего президенты России выступали с таким обращением 27 раз. В среднем выступление действующего главы государства занимало чуть больше часа (1 час 7 минут). Дольше всего российский лидер говорил в 2018-м. Тогда на оглашение послания ушло почти два часа. Самую короткую речь он произнес за 48 минут в 2004 и 2005 годах.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.