Гинцбург сообщил о планах вакцинировать от коронавируса 70% россиян к ноябрю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах вакцинировать от коронавирусной инфекции 70 процентов россиян к ноябрю текущего года.

«Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинировать порядка 70 процентов нашего населения», - заявил глава центра в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

По словам Гинцбурга, «чудес не бывает», а при задействовании всей иммунобиологической промышленности на выпуск какого-то одного вида вакцины в течение текущего года будет возможно выпустить максимум 15 процентов от необходимого количества препаратов.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что уровень антител может снизиться, если сделать вторую прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» через две недели после первой, а не через 21 день.

«Если мы снизим промежуток (между вакцинами) до 14 дней, то мы понизим уровень протективных антител», - отметил он.