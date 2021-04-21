Зеленский подписал закон о призыве в армию резервистов в случае обострения в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, который позволит за сутки доукомплектовать резервистами воинские части всех вооруженных сил государства в случае обострения ситуации в Донбассе.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования документа в официальной прессе.

Как отмечают в пресс-службе офиса украинского лидера, данная мера «существенно повысит» боеспособность страны в период военной агрессии, «которая стремительно нарастает», а также поможет быстро увеличить боевой потенциал и «своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».

В пресс-службе также заявили, что закон вводит новый вид военной службы. Согласно представленным данным, речь идет о военной службе по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий Военных сил Украины по представлению главнокомандующего ВСУ.