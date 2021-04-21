Жителей США напугал твит Пентагона о ядерном оружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы неоднозначно на пост в Twitter Стратегического командования США, который посвящен возможному использованию ядерного оружия.

«Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – заявили в командовании, отметив, что спектр современных конфликтов является весьма непредсказуемым.

Некоторые из читателей отреагировали на сообщение серьезно, но некоторые решили пошутить.

Один из пользователей заявил, что ни одна страна не станет использовать против США ядерное оружие. «Для всего мира ясно, что США от самоуничтожения отделяет еще одна пандемия и несколько полицейских стрельб», – отметил он.

«Это способ предупредить население, что нам не нужно беспокоиться о глобальном потеплении или завтраке во вторник?» – спрашивает другой пользователь.

Другой пользователь задался вопросом, действительно ли это то сообщение, которое хотело бы опубликовать Стратегического командования США. «Ваш аккаунт в Twitter взломали? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающий, пугающий обзор», – написала

«Ядерное оружие никогда не вариант. 7,9 млрд жизней в этом мире, 7,9 млрд человек. 2021 год. Нет языковых барьеров. Где здравый смысл?» - добавил другой.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Штаты собираются модернизировать свое ядерное оружие для сдерживания иностранной агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием.