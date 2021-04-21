В США признали снижение боеготовности американской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Счетной палате США признали снижение боеготовности американских Вооруженных сил, причиной чему стало участие страны в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет.

Как передаёт RT со ссылкой на отчет ведомства, в документе дается оценка готовности войск США к ведению боевых действий в период с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что, согласно подсчету, Штаты больше не могут говорить о неоспоримом военном преимуществе из-за усиления потенциальных противников. В частности, речь идет о Китае и России.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», - говорится в заявлении.

Однако, как утверждают в Счетной палате США, боеготовность страны упала на море, а на земле наоборот выросла. При этом в воздухе у Штатов тоже есть проблемы. По мнению специалистов, главным образом они связаны с нехваткой летчиков.

В докладе указывается и ситуация в космической сфере, где отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, которые необходимы для проверки готовности ключевых космических сил и средств.