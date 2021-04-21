Депутат Романенко предложил отпускать бабушек и дедушек в декретный отпуск

В Госдуме предложили отпускать бабушек и дедушек в декретный отпуск Фото: Татьяна Коркина

Депутат Госдумы Роман Романенко предложил отпускать в 100-дневный декретный отпуск бабушек и дедушек. Это позволит им заниматься воспитанием внуков и помогать молодым родителям.

Парламентарий уверен, что нужно дополнить Трудовой кодекс нормой, которая позволит работающим пенсионерам активнее участвовать в жизни ребенка. Причем бабушкам и дедушкам разрешат находиться в отпуске вместе с одним из родителей, а не за него.

- Учитывая колоссальную роль бабушек и дедушек в помощи молодым родителям, считаю важным внести изменения и предоставлять бабушкам и дедушкам оплачиваемый отпуск по уходу за внуками, - цитирует слова депутата ФАН.

Если предложение будет принято, то подобное нововведение станет удобным для всей семьи. Причем важно, чтобы свой декретный отпуск бабушки и дедушки могли брать не разом, а разбивать на части, по мере необходимости.

Еще одно изменение - увеличить возраст ребенка, нуждающегося в уходе бабушки или дедушки, до пяти лет.

Сегодня 256-я статья ТК разрешает бабушке или дедушке взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо родителей. Но по статистике только 2% взрослых родственников пользуются такой возможностью. В основном в декрет уходит мама.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов внес законопроект, который предоставляет мужчинам отпуск до 10 календарных дней со дня, следующего за днем рождения ребенка, с сохранением заработной платы. Но кабмин инициативу отклонил, так как действующее законодательство разрешает отцу барть пятидневный отпуск, но без сохранения заработной платы, сообщает газета "Известия".