Журналисты назвали шесть привычек украинцев, выдающих их за границей Фото: REUTERS

Туристы с Украины выдают себя на отдыхе за границей, поскольку не могут отказаться от некоторых привычек.

Как передает портал «Обозреватель», одной из привычек украинцев, которые выдают их за границей, является предпочтение везде ходить в купальном костюме. Отмечается, что на граждан Украины не действуют даже специальные таблички, запрещающие находиться в пляжной одежде в публичных местах.

Еще одним отличительным качеством украинских путешественников назвали желание обманом сэкономить деньги. Уточняется, что они часто стараются попасть на территорию VIP-отелей, ресторанов, бассейнов, делая вид, что их браслет «прикрыт» полотенцем или одеждой.

Также отдыхающие за границей украинцы любят отгонять от достопримечательностей туристов из других стран, а также придерживаться принципа «кто раньше пришёл на пляж, того и место».

Кроме того, отмечается, что украинские туристы любят пошуметь в отелях или хостелах, хотя иногда знают о плохой звукоизоляции.