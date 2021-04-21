Стартовал сбор научно-исследовательских и научно-технических проектов и команд для открытой акселерации

Фото предоставлено Тюменский государственный университет

Западно-Сибирский НОЦ совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий объявляет сбор научно-исследовательских и научно-технических проектов и команд для открытой акселерации.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

-Акселератор станет той площадкой, на которой сформируются концепты новых проектов, произойдет самоорганизация команд, определятся их лидеры. Отбор проектов в НОЦ будет стартом большой работы. Я желаю участникам акселератора успеха ради достижения значимых для Западно-Сибирского региона результатов.

К участию приглашаются команды из любого региона, представляющие научно-технические проекты стадии готовности не ниже TRL–2 (проведены исследования, доказывающие принципиальную осуществимость технологии) и/или TRL–3 (экспериментальное или теоретическое подтверждение концепции).

Командам финалистов, успешно защитившим проекты на финальной стадии акселерации, будут предоставлены гранты от 3 до 10 млн. рублей или включение в партнерские проекты с организациями-участниками НОЦ.

В ходе акселерации команды получат возможность проработать потенциал проекта под руководством практикующих техноброкеров и научатся эффективно взаимодействовать с промышленными партнерами.

Заявки принимаются по направлениям:

Сбор заявок завершается 30 апреля 2021 года.

Материал предоставлен Тюменским государственным университетом