Послание президента Путина Федеральному Собранию 2021 завершено

Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин завершил оглашение своего ежегодного послания Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно оценил положение дел в России и рассказал о своём видении главных задач.

Сайт kp.ru провёл прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.

Формат послания, оглашённого 21 апреля 2021 года, пришлось изменить из-за продолжающейся второй год пандемии коронавируса. Обычно на церемонии присутствуют депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства, руководители Генеральной прокуратуры, сотрудники администрации президента, губернаторы, главы Конституционного и Верховного судов, основных конфессий, а также председатели Центральной избирательной комиссии, Счётной и Общественной палат. В 2020 году при оглашении послания президента присутствовали 1 300 человек. Число допущенных журналистов сократили до 435 человек. В 2020 году на оглашении президентом послания Федеральному собранию присутствовало 900 представителей СМИ.

В этом году все гости церемонии должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус и соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в течение всего мероприятия.

В 2021 году послание Федеральному Собранию станет 27-по счёту за всю новейшую историю России. Для Владимира Путина оно станет 17-м. С посланием шесть раз выступил первый президент страны Борис Ельцин, а с 2008 по 2012 год его четыре раза огласил Дмитрий Медведев.