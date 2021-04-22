СберМаркет подсчитал, во сколько россиянам обойдется шашлык весной 2021 года

Шашлык – главный атрибут пикника в майские праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники уже совсем скоро, и россияне традиционно отправятся на природу жарить шашлыки. В преддверии длинных выходных и «маёвок» специалисты сервиса по доставке продуктов и товаров «СберМаркет» решили выяснить, во сколько жителям России обойдется этот главный атрибут пикника весной 2021 года. Результатами своего исследования они поделились с «КП».

По оценкам аналитиков сервиса, самым дорогим оказался шашлык из филе лосося (более 8 000 рублей на компанию из пяти – шести человек), а самый дешевый вариант – колбаски на гриле (около 5 000 рублей). Однако в СберМаркете не ограничились только стоимостью основного ингредиента приготовленного на костре блюда, мяса или рыбы, сотрудники сервиса включили в свою подборку также средние цены на сопутствующие товары: соусы, овощи, напитки, посуду, мангалы и прочее, без чего невозможно обойтись на пикнике с шашлыками.

Шашлык из мяса и рыбы

Самый дорогой мясной шашлык – из телятины, его цена за 1 кг готового маринованного мяса составляет 781 рубль. Немного дешевле будет стоить шашлык из говядины (675 рублей за 1 кг), еще дешевле – свиной, за 1 кг придется отдать 545 рублей.

Куриный шашлык оказался самым дешевым: 1 кг стоит 335 рублей. Альтернативный вариант барбекю, то есть колбаски для гриля, будут не самым бюджетным вариантом – упаковка колбасок (300 – 500 г) стоит 250 рублей. За килограмм колбасок придется отдать 500 рублей, примерно как за шашлык из свинины.

Одна из самых популярных видов рыбы для приготовления на огне – дорада – в этом году стоит 604 рубля за полкило. Филе лосося дороже – 839 рублей за 500 г. Упаковка лимонов (2-3 шт) к рыбе обойдется в 78 рублей.

Овощи, соусы, напитки

Традиционный набор овощей для пикника на природе: огурцы, помидоры, красный перец и репчатый лук обойдутся в 427 рублей (сумма за 1 кг каждого овоща).

Классические соусы и специи для шашлыка обойдутся в 175 рублей (из них кетчуп шашлычный – 65 рублей, майонез – 83 рубля, специи – 27 рублей).

Напитки (газировка, соки, вода) будут стоить в среднем 235 рублей – за пятилитровую бутылку воды, литр сока, и два литра газированной воды.

Оборудование и посуда

За все необходимое для приготовления шашлыка придется заплатить 2 167 рублей. В эту сумму входят сборный мангал, решетка для гриля и шампуры, одноразовая посуда и салфетки, все для розжига (угли, жидкости, спички).

Общая сумма на пикник

Из расчета средних цен компании из пяти – шести человек самый дорогой шашлык из филе лосося будет стоить 8 003 рубля. На втором месте по дороговизне шашлык из телятины – 6 936 рублей. На третьем – рыба дорада на гриле. Самый дешевый пикник с колбасками на гриле обойдется в 5 054 рубля.

Если же компания выберет наиболее популярные у россиян виды шашлыков – из говядины или свинины, – это будет стоить 6510 и 5 987 рублей соответственно.

Суммы указаны из расчета по 300-500 г мяса или рыбы на человека, литр сока, газировки и порции салата из овощей.

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