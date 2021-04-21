Послание президента Федеральному Собранию длилось 78 минут

Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оглашение послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию длилось 78 минут. Выступление главы государства в 2021 году не побило рекорд про продолжительности. Самым продолжительным посланием парламенту стала речь 2018 года. Она длилась почти два часа. Самыми короткими выступлениями стали послания 2004 и 2005 года, которые длились 45 минут.

Сайт kp.ru провёл прямую онлайн-трансляцию послания президента.

В 2021 году церемония прошла в Центральном выставочном зале "Манеж". Путин огласил послание на этой площадке уже в третий раз.

Традиционно оглашение послания Федеральному собранию начинается в полдень. Его содержание обычно не анонсируется заранее, однако в этом году, как сообщал сайт KP.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 11 апреля, что в своей речи президент коснётся главных направлений работы для выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, путей развития экономики и системных мер поддержки.

Ранее Песков также напомнил, что Владимир Путин сам пишет текст своего послания к Федеральному Собранию, и часто дорабатывает его до последних минут перед выступлением, иногда включая в него "сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы".