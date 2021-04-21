Соловьев отреагировал на обращение Зеленского к Путину о встрече в Донбассе

Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Президент Украины Владимир Зеленский «так ничего и не понял», а предложение о встрече в Донбассе должно было быть направлено не российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

Телеведущий считает, что украинскому лидеру «в любой точке, где идёт война» следует встречаться с главами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также говорить с ними напрямую.

«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет», - заявил он в своём Telegram-канале.

Соловьев напомнил, что российский лидер много раз призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский накануне обратился к Путину на русском языке и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса». Кроме того, украинский лидер добавил, что Запад готов поддержать Киев и ввести более жесткие санкции против Москвы. Он обратился за консультацией к США и НАТО, при этом выразив надежду на скорейшее вступление Украины в альянс.

В свою очередь Россия неоднократно сообщала, что не является стороной конфликта на востоке незалежной. Российская сторона также выражает заинтересованность, чтобы Киев мирно урегулировал кризис в Донбассе.