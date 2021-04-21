Рогозин: США может получить ответственность за российский сегмент МКС

Дмитрий Рогозин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россия может передать США ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после выхода из проекта в 2025 году. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, на сегодняшний день российская сторона начинает переговоры с партнерами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета», – сказал глава «Роскосмоса».

Напомним, ранее Рогозин заявил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, уточнив, что им станет Научно-энергетический модуль. Кроме того, как заявил глава «Роскосмоса», новую российскую орбитальную станцию планируется вывести на орбиту в 2030 году.